Малиньяджи: самый логичный ход для Цзю — реванш с Фундорой

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Пол Малиньяджи считает, что австралиец Тим Цзю должен провести немедленный реванш с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Я считаю, Цзю не нуждается в перестройке карьеры после такого поражения. Сейчас самый логичный ход для него — это реванш с Фундорой. Конечно, есть много аспектов, определяющих ситуацию за кулисами, но его команда должна добиваться этого поединка», — написал Малиньяджи в рамках колонки BoxingScene.

Ранее Николай Валуев прокомментировал поражение Цзю от Фундоры.