Промоутер Муртазалиева рассказала о подготовке россиянина к титульному бою в Рамадан

Кэти Дува, промоутер российского бойца первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрама Муртазалиева, рассказала о тяжёлой подготовке своего подопечного к титульному поединку с немцем Джеком Кулькаем.

Напомним, бой состоялся 7 апреля в Германии и завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Команда Кулькая сделала всё возможное, чтобы проявить неуважение к Бахраму. Но он не дрогнул. Он набожный мусульманин и тренировался в Рамадан, сменив дни на ночи. Он спал весь день, вставал, завтракал, шёл на тренировку в 10-11 часов вечера, ужинал до восхода солнца и засыпал.

Ему предоставили какой-то маленький дрянной отель посреди пустыря. Но он опустил голову и продолжил работать. И когда бой закончился, он поклонился в мусульманской позе и замер. Мы все были переполнены эмоциями», — приводит слова Дувы издание BoxingScene.