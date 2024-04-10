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«Могу я пинать его?» Сен-Пьер рассказал, как ему предлагали бой с Мейвезером

«Могу я пинать его?» Сен-Пьер рассказал, как ему предлагали бой с Мейвезером
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о несостоявшихся переговорах о поединке с легендарным американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я был в Остине, Техас. Промоутер прилетел на частном самолёте, и мы поужинали. Он сказал, что это будет боксёрский поединок в восьмиугольном ринге.

Я спросил: «А в чём компромисс?» Он ответил, что это восьмиугольный ринг, и мне разрешены бэкфисты. Я спросил: «Можно ли бить ногами?» Мне сказали, что он никогда не согласится. Тогда я спросил, можно ли мне его бросать, но мне ответили отказом. Я был готов, что после броска мы снова встанем, но мне сказали забыть об этом. Это была западня, а я не так уж и глуп», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Covers.

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