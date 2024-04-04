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Уиттакер назвал бойца, способного победить Хабиба Нурмагомедова

Уиттакер назвал бойца, способного победить Хабиба Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер считает, что Жорж Сен-Пьер мог бы победить в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Чтобы одолеть Хабиба, нужен Сен-Пьер в пиковой форме. Жорж намного более разносторонний, он обладает прекрасными навыками борьбы и джиу-джитсу, чтобы нивелировать сильные стороны Хабиба», — сказал Уиттакер в MMA Arcade Podcast.

Ранее Нурмагомедов не раз заявлял, что хотел бы провести бой с Сен-Пьером. Однако поединок между ними так и не состоялся.

За время карьеры в ММА Хабиб провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. На счету Сен-Пьера в ММА 26 побед при двух поражениях.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым:

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