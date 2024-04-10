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Арман Царукян — Чарльз Оливейра: дата боя на UFC 300, во сколько начало

Арман Царукян — Чарльз Оливейра: дата боя на UFC 300, во сколько начало
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В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде спортивного мероприятия поединок проведёт Арман Царукян, противостоять которому будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Болельщики смогут посмотреть UFC 300 на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Бои главного карда стартуют примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

В смешанных единоборствах на счету Царукяна 21 победа и три поражения. В активе Оливейры 34 победы при девяти поражениях.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра - Арман Царукян
14 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Арман Царукян
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