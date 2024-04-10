«Хамзата можно сравнить с Ромеро». Сен-Пьер проанализировал бой Уиттакер — Чимаев

Член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер считает, что Роберт Уиттакер способен победить Хамзата Чимаева за счёт своего стиля, который основывается на карате.

«Если и есть парень, который может остановить Чимаева, то это Роберт Уиттакер, потому что, если вы посмотрите на Чимаева, мы можем сравнить его с Йоэлем Ромеро. Ромеро был очень хорошим борцом, очень взрывным и мощным, а Уиттакер был его криптонитом.

В стилистическом плане он вполне способен проделать то же самое и с Чимаевым, чтобы поставить его в невыгодное положение. У Роберта очень необычный стиль, который базируется на карате.

У бойцов, которые используют карате, совершенно иной стиль. Мы используем разное время для нанесения ударов, и то, как мы контролируем дистанцию, кажется очень необычным для нашего противника, потому что большинство парней в ММА занимаются кикбоксингом или муай-тай, поэтому карате даёт вам преимущество в контроле дистанции», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.