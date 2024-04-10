Арман Царукян рассказал, кто будет следующим оспаривать титул чемпиона UFC в лёгком весе

Топовый боец лёгкого дивизиона Арман Царукян считает, что станет первым претендентом на титул чемпиона UFC после возможной победы над бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Да, определённо считаю, что буду следующим оспаривать титул. Дана Уайт сказал, что тот, кто победит в нашем поединке, будет драться за титул. Тогда я буду следующим», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.

Напомним, поединок между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой пройдёт на предстоящем турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.

В прошлом бою Арман победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде и продлил свою серию побед до трёх. Чарльз Оливейра, в свою очередь, также в предыдущем поединке нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде.