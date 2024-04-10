Царукян объяснил, почему Эдуард Вартанян не подписал контракт с UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался об именитом соотечественнике Эдуарде Вартаняне, не сумевшем подписать контракт с американским промоушеном.

«Он интересен, но людей сейчас не подписывают. Подписывают на замену либо через Претендентскую серию Даны Уайта. Для последнего он не такой уж молодой. Его поставили на замену. Просто надо подождать оптимального варианта, чтобы его подписали. Сейчас всех подписывают на замену. Я сам так подписался», — приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.

Эдуарду Вартаняну 32 года. Россиянин является временным чемпионом ACA в лёгком весе. Выступает в качестве профессионала с 2011 года и имеет в своём активе 25 побед и четыре поражения.