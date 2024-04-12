Халидов проведёт бой с Дамилом Шарафутдиновым на турнире «Наше Дело» 83

Чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов и Дамил Шарафутдинов проведут поединок-реванш на майском турнире «Наше Дело» 83. Об этом информирует пресс-служба промоушена. В предыдущем бою победу единогласным решением судей одержал Шарафутдинов.

На счету Шарафутдинова семь побед и два поражение в лиге, в последнем бою Дамил проиграл Умару Айдемирову единогласным судейским решением. Халидов идёт на серии из шести впечатляющих побед.

Недавно Халидов высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира между обладателем титулов WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри, являющимся чемпионом WBC в том же весе. Бой состоится в мае этого года.