Мурад Халидов: Усик — лучший тяжеловес на сегодняшний день. Он победит Фьюри

Чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Бой состоится в мае этого года.

«Этот бой мне наиболее интересен, это мой дивизион. Мы с моим тренером Али Пидуриевым планируем вернуться в профбокс и навести там шума. Что касается самого боя, то мне кажется, что победит Усик. Это боксёр очень высокого уровня. По моему мнению, это лучший тяжеловес на сегодняшний день. У него прекрасная работа ног, очень быстрые руки, очень высокий боксёрский IQ. В общем, считаю, что победит Усик решением судей», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.