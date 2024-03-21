Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мурад Халидов: Усик — лучший тяжеловес на сегодняшний день. Он победит Фьюри

Мурад Халидов: Усик — лучший тяжеловес на сегодняшний день. Он победит Фьюри
Комментарии

Чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Бой состоится в мае этого года.

«Этот бой мне наиболее интересен, это мой дивизион. Мы с моим тренером Али Пидуриевым планируем вернуться в профбокс и навести там шума. Что касается самого боя, то мне кажется, что победит Усик. Это боксёр очень высокого уровня. По моему мнению, это лучший тяжеловес на сегодняшний день. У него прекрасная работа ног, очень быстрые руки, очень высокий боксёрский IQ. В общем, считаю, что победит Усик решением судей», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Мой лагерь только начался». Фьюри опять наступает на грабли своей лени?
«Мой лагерь только начался». Фьюри опять наступает на грабли своей лени?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android