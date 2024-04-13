Соннен: все люди, которых я спросил, поставили на Холлоуэя в бою на UFC 300

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

«Все парни, которых я спросил, а их было 11 человек, все поставили на Холлоуэя. Они сказали, что Гэтжи хорош и зрелищно дерётся, но все заявили одно и то же. Они считают, что Джастин Гэтжи устанет в третьем раунде, а Макс Холлоуэй, в отличие от других жертв Гэтжи, всё ещё будет стоять и вырвется вперёд в четвёртом и пятом раунде», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Напомним, бой Гэтжи и Холлоуэя состоится завтра, 14 апреля, на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.