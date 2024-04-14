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Майкл Пейдж предсказал победителя в бою Перейры и Хилла на UFC 300

Майкл Пейдж предсказал победителя в бою Перейры и Хилла на UFC 300
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Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем титульном поединке в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джамалом Хиллом, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Я отдам предпочтение Джамалу Хиллу. Я поклонник того, чего добился Перейра, но мне просто не нравится, когда люди пытаются просто жёстко драться. Его стиль можно описать так: «Я крутой парень, принимаю удары – наношу удары». В таком стиле всё 50 на 50, можно как победить, так и проиграть», — сказал Пейдж на своём YouTube-канале.

Хилл завоевал чемпионский титул в январе 2023 года, одолев на UFC 283 бразильца Гловера Тейшейру, завершившего карьеру после выступления. В июле стало известно, что американец травмировал ахилл, из-за чего освободил титул, который впоследствии достался Перейре.

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