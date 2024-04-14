Видео брутального нокаута в бою Прохазка — Ракич

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видео нокаута в бою между бывшим чемпионом UFC в категории до 93 кг чехом Иржи Прохазкой с сербским топовым полутяжеловесом Александаром Ракичем.

В активе чешского бойца 30 побед, 4 поражения и 1 ничья. Он побеждал таких бойцов, как Вадим Немкоы, Волкан Оздемир, Доминик Рейес, Гловер Тейшейра и многие другие. Перед поединком с Ракичем, Иржи сражался за вакантный титул чемпиона UFC в категории до 93 кг с экс-чемпионом UFC в среднеми весе бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился победой Алекс нокаутом во втором раунде.

Для Александара Ракича поединок с Прохазкой стал первым почти за 2 года. Крайний раз он дрался с Яном Блаховичем на турнире UFC Vegas 54, который состоялся 12 мая 2022 года. Тогда победу одержал Блахович техническим нокаутом в третьем раунде.