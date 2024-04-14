«Это дерьмо из кино». Дана Уайт эмоционально прокомментировал нокаут Холлоуэя на UFC 300

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи, который состоялся сегодня, 14 апреля, на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.

«Как часто вы видели бой, в котором побеждающий парень жмёт на кнопку «10 секунд», поднимает руки вверх, и начинается драка. Холлоуэй выигрывал у одного из самых опасных парней в бизнесе и сказал: «Давай сделаем это». И они, чёрт возьми, делают это. Оставалась одна секунда, и такой нокаут. Это дерьмо из кино», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Для 32-летнего Холлоуэя поединок с Гэтжи стал вторым в рамах лёгкого веса UFC. В апреле 2019 года он сразился с соотечественником Дастином Порье и проиграл единогласным решением.