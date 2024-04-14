Райан Гарсия показал актуальную форму за неделю до чемпионского боя с Хейни

Звёздный американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия (24-1, 20 KO) завершил подготовку к поединку с действующим обладателем титула WBC соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO), который состоится 21 апреля в Нью-Йорке (США).

Фото: из личного архива Райана Гарсии

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

Хайни в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.