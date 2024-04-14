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Царукян: если бы не знал, как выбраться из «гильотины», мог бы и уснуть

Царукян: если бы не знал, как выбраться из «гильотины», мог бы и уснуть
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высоко оценил выступление бразильца Чарльза Оливейры после поединка с ним на юбилейном турнире UFC 300, состоявшемся сегодня, 14 апреля, в Лас-Вегасе (США).

«Чарльз опасней Ислама. Он отлично владеет джиу-джитсу, и это очень опасно, потому что если вы отдаёте ему позицию, в которой он хорош, он вас душит, и наступает конец.

Гильотина в первом раунде была очень плотной, и если бы я знал, как выбраться, я мог уснуть и проиграть бой. Чарльз очень сильный и тяжело бьёт. Он нокаутировал и задушил много людей. У него рекорд по числу финишей в нашем дивизионе», — сказал Царукян на пресс-конференции.

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