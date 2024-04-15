Дмитрий Бивол сразится с Артуром Бетербиевым 1 июня

Промоутерская компания Matchroom официально объявила о вечере бокса, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В главном бою чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) сразится с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO).

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.