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Эномото: если Минеев одержит победу в бою с Глуховым, бросаю ему вызов по кикбоксингу

Эномото: если Минеев одержит победу в бою с Глуховым, бросаю ему вызов по кикбоксингу
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Швейцарский боец Ясубей Эномото высказался по поводу предстоящего поединка по кикбоксингу между Владимиром Минеевым и Константином Глуховым.

«Это крутой формат, который делает Камил Гаджиев и его команда: легенда против легенды! Как ещё одна легенда российского рынка ММА я понимаю такие бои. Матч Минеева и Глухова по кикбоксингу будет очень интересным, потому что оба работают в ринге агрессивно и любят нокаутировать своих соперников.

Кажется, Владимир в последнее время в кикбоксинге активнее, чем Константин, и это делает его фаворитом. Но в их весе и с их ударной мощью любое попадание, удар ногой или коленом может решить исход поединка. Тем не менее, мне кажется, в этой битве двух легенд победит Минеев.

И если Владимир одержит эту победу, я бы хотел бросить ему вызов по кикбоксингу, ведь он всё ещё должен мне реванш с момента нашего поединка по ММА!» — приводит слова Эномото UDAR.

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