Владимир Минеев встретится с Константином Глуховым по правилам кикбоксинга

Популярный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев встретится с латвийским кикбоксёром Константином Глуховым. Поединок пройдёт по правилам кикбоксинга 18 апреля на турнире в Ульяновске.

Минеев в своём последнем бою по правилам кикбоксинга, состоявшемся в ноябре, победил единогласным решением соотечественника Ивана Штыркова.

На счету Констанина Глухова 52 боя в профессиональной карьере, в 35 из которых он одерживал победы.

Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев выразил мнение о том, что Владимир Минеев, в последнее время активно выступающий в кикбоксинге, мог бы провести следующий поединок с соотечественником Вагабом Вагабовым.

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