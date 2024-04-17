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Чендлер выразил желание подраться с Холлоуэем за титул BMF

Чендлер выразил желание подраться с Холлоуэем за титул BMF
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер рассказал о том, что он хотел бы подраться с Максом Холлоуэем за титул BMF.

«Хочу ли я подраться с Максом за пояс BMF? Сто процентов. Макс настоящий гангстер. Я был бы рад в будущем получить возможность с ним встретиться. Но, безусловно, сначала мне нужно будет выиграть свой бой через 74 дня», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.

Напомним, 14 апреля на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели. Чендлер не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением Дастину Порье.

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