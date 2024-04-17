Алекс Перейра сказал, какой поединок хочет увидеть с участием Иржи Прохазки

Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра сказал, что хочет увидеть поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой и американцем Джамалом Хиллом.

«Хочу увидеть бой между Иржи и Джамалом», — написал в своих социальных сетях Перейра.

Напомним, на турнире UFC 300, который состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе, Алекс Перейра провёл первую защиту своего титула в поединке с Джамалом Хиллом. Бой завершился победой Перейры нокаутом в первом раунде. Для Алекса эта победа стала третьей подряд в полутяжёлом весе.

Иржи Прохазка в последнем поединке, который также прошёл на турнире UFC 300, встретился с сербским бойцом Александаром Ракичем. Представитель Чехии победил Ракича нокаутом во втором раунде.