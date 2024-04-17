Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра сказал, какой поединок хочет увидеть с участием Иржи Прохазки

Алекс Перейра сказал, какой поединок хочет увидеть с участием Иржи Прохазки
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра сказал, что хочет увидеть поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой и американцем Джамалом Хиллом.

«Хочу увидеть бой между Иржи и Джамалом», — написал в своих социальных сетях Перейра.

Напомним, на турнире UFC 300, который состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе, Алекс Перейра провёл первую защиту своего титула в поединке с Джамалом Хиллом. Бой завершился победой Перейры нокаутом в первом раунде. Для Алекса эта победа стала третьей подряд в полутяжёлом весе.

Иржи Прохазка в последнем поединке, который также прошёл на турнире UFC 300, встретился с сербским бойцом Александаром Ракичем. Представитель Чехии победил Ракича нокаутом во втором раунде.

Материалы по теме
Кормье: как Перейра смог всего этого добиться? Он просто не умеет бороться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android