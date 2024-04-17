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Кормье: как Перейра смог всего этого добиться? Он просто не умеет бороться

Кормье: как Перейра смог всего этого добиться? Он просто не умеет бороться
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался по поводу бразильца Алекса Перейры.

«Я постоянно думаю — как Перейра смог всего этого добиться? При всем моём к нему уважении он не умеет бороться. Он просто не знает, как это делать. Не знает, что делать, когда его хватают за ногу. Он вообще ничего не понимает в борьбе, но у него есть другие навыки, которые настолько хороши, что они всё компенсируют. Он добился огромного успеха для человека, не умеющего бороться», — приводит слова Кормье ESPN.

В ночь с 13 на 14 апреля, на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) на турнире UFC 300 в главном поединке вечера Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал американца Джамала Хилла в бою за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

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