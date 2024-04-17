«Полулёгкий теперь мой новый дом». Стерлинг не собирается возвращаться в легчайший вес

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг прокомментировал свой бой с Келвином Каттаром на UFC 300, а также заявил о том, что не собирается возвращаться в легчайший дивизион промоушена.

«Достойное выступление, хотя я думал, что выступлю ещё лучше. Нужно будет посмотреть запись боя, чтобы понять, над какими аспектами я ещё должен поработать.

Полулёгкий вес теперь мой новый дом, в легчайшую категорию я уже не вернусь никогда. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, и тем, кто во мне сомневался. Вы давали мне мотивацию становиться лучше», – написал Стерлинг в социальных сетях.

До этого на турнире UFC 292 в августе Стерлинг проиграл техническим нокаутом соотечественнику Шону О’Мэлли, лишившись чемпионского титула.