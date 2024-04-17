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Стерлинг рассказал, при каких обстоятельствах он мог завершить карьеру

Стерлинг рассказал, при каких обстоятельствах он мог завершить карьеру
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Бывший чемпион UFC в весе до 61 кг Алджамейн Стерлинг рассказал, что размышлял над завершением карьеры перед боем с Келвином Каттаром.

«В день боя у меня начали появляться сомнения, вроде: «Если сегодня я уступлю, то что делать дальше? Не знаю». Продолжать ли выступать или просто признать, что всё кончено. Это были мои настоящие мысли, потому что я не из тех парней, кто просто выходит на бой за деньгами. Есть много бойцов, которые остаются здесь только ради этого. У меня к ним только уважение, но моя цель в том, чтобы быть первым в этом спорте. Если бы Келвин Каттар победил меня, вероятно, я бы завершил карьеру. Но об этом никто не знал. Даже моя невеста», — приводит слова Стерлинга портал MMA Fighting.

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