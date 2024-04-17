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Менеджер Алекса Перейры прояснил ситуацию с его выступлением на турнире UFC 301

Менеджер Алекса Перейры прояснил ситуацию с его выступлением на турнире UFC 301
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Менеджер действующего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе бразильца Алекса Перейры Хорхе Гимарайнш прокомментировал желание своего подопечного выступить на турнире UFC 301.

«Этого не произойдёт, ни в коем случае, особенно сейчас, когда у Перейры снова сломан палец на ноге. Ему нужно лечь в больницу, отдохнуть и отпраздновать свою победу. Возможно, он мог бы поехать в Бразилию, чтобы посмотреть на этот турнир, но Алекс не будет драться. Давайте посмотрим, что руководство UFC предложит нам, но мы не увидим его в Рио-де-Жанейро», — приводит слова Хорхе портал MMA Fighting.

Напомним, Алекс Перейра в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, встретился с Джамалом Хиллом. Перейра победил Хилла нокаутом в первом раунде.

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