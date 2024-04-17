Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Чендлер сказал, кто одержит победу в поединке Махачев — Порье

Майкл Чендлер сказал, кто одержит победу в поединке Махачев — Порье
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC в весе до 70 кг американец Майкл Чендлер считает, что действующий чемпион UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев победит топового бойца UFC Дастина Порье.

«У Ислама есть преимущество в борьбе, грэпплинге, силе и габаритах. Честно говоря, Ислам его прикончит. Этот парень намного более умный. У нас с Дастином давние отношения. Я ему не нравлюсь. Тем не менее это не мешает мне спокойно спать по ночам, зная это. Порье — хороший боец, но Ислам одержит верх», — приводит слова Чендлера портал DAZN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Ислам Махачев встретился во второй раз с австралийским бойцом Александром Волкановски. Россиянин победил нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Алексеева: в бою Макгрегора и Чендлера мы увидим, можно ли пропить мастерство или нет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android