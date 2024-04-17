Майкл Чендлер сказал, кто одержит победу в поединке Махачев — Порье

Экс-претендент на титул UFC в весе до 70 кг американец Майкл Чендлер считает, что действующий чемпион UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев победит топового бойца UFC Дастина Порье.

«У Ислама есть преимущество в борьбе, грэпплинге, силе и габаритах. Честно говоря, Ислам его прикончит. Этот парень намного более умный. У нас с Дастином давние отношения. Я ему не нравлюсь. Тем не менее это не мешает мне спокойно спать по ночам, зная это. Порье — хороший боец, но Ислам одержит верх», — приводит слова Чендлера портал DAZN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Ислам Махачев встретился во второй раз с австралийским бойцом Александром Волкановски. Россиянин победил нокаутом в первом раунде.