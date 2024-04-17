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Алексеева: в бою Макгрегора и Чендлера мы увидим, можно ли пропить мастерство или нет

Алексеева: в бою Макгрегора и Чендлера мы увидим, можно ли пропить мастерство или нет
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Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева высказалась по поводу предстоящего поединка между Майклом Чендлером и Конором Макгрегором.

«Трудно рассуждать о шансах Конора на победу в бою с Чендлером, у него очень длинный период простоя. Но есть выражение «Мастерство не пропьёшь». В этом бою мы как раз увидим, можно ли его пропить или нет. Лично я жду возвращения Макгрегора, он мне очень нравится, кто бы что ни говорил про него, он поднял индустрию ММА наверх», — приводит слова Алексеевой Metaratings.

14 апреля на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

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