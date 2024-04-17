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Топурия заявил, что Холлоуэй получит бой с ним тогда, когда у него будет желание

Топурия заявил, что Холлоуэй получит бой с ним тогда, когда у него будет желание
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия готов дать поединок обладателю пояса BMF американцу Максу Холлоуэю тогда, когда он сам этого захочет.

«Без пояса BMF на кону он мне вообще не нужен. Если он не собирается его ставить, то я буду драться с Волкановски, который заслуживает этого больше, чем он. У Макса есть этот пояс, это приводит меня в восторг. Вот почему я хочу его. Он говорил: «Прямо сейчас у меня много вариантов». На самом деле у него нет никаких вариантов. Сейчас я чемпион, право выбирать время и место за мной. Ему просто нужно быть готовым и ждать звонка. Когда у меня появится желание встретиться с ним, он должен быть готов», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.

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