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«Я готов вернуться в июле или августе». Бо Никал поделился своими карьерными планами

«Я готов вернуться в июле или августе». Бо Никал поделился своими карьерными планами
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Известный американский боец UFC Бо Никал рассказал о своих планах на ближайший год.

«Я готов вернуться в июле или августе. В бою с Коди Брандейджем он не нанёс особого урона, кроме нескольких ударов из клинча, но это скорее раздражало, чем причиняло урон. Итак, во вторник я снова приступил к тренировкам, а в эти выходные буду участвовать в подготовке некоторых ребят к Олимпийским играм. Но в остальном мой фокус стоит на возвращении в октагон.

Моя цель – как можно скорее подняться в рейтинге. Чтобы завоевать пояс, достаточно победить двух или трёх топовых бойцов. Если я буду драться с рейтинговым соперником, то вполне возможно, что через шесть месяцев мне назначат бой за титул.

В этом году у меня есть желание сразиться ещё с одним или двумя крепкими нерейтинговыми соперниками. Затем, возможно, в начале следующего года я начну проводить бои с топовыми бойцами. Тогда, возможно, в 2025 году я смогу побороться за чемпионство. Вот как я вижу развитие событий», — приводит слова Никала портал Yardbarker.

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