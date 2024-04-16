Бо Никал рассказал, о чём говорил с Даной Уайтом после UFC 300

Американский боец Бо Никал рассказал о том, что ему сказал президент UFC Дана Уайт после его победы в поединке с Коди Брандейджем на турнире UFC 300.

«Он просто сказал мне: «Отличная работа, держи голову выше, продолжай делать то, что делаешь, и станешь огромной звездой».

Считаю, что это очень круто. По-моему, это многое говорит о нём не только как о промоутере, но и как о человеке. Потому что, честно признаюсь, я был немного подавлен после боя. Я ожидал, что уничтожу всех этих парней, но мне пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, и поэтому я думаю, что было здорово услышать от него слова поддержки прямо в тот момент. Это заставило меня полюбить его ещё больше», — приводит слова Никала MMAJunkie.