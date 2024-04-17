Камару Усман указал на факторы, которые могли повлиять на исход боя Гэтжи — Холлоуэй

Бывший лидер рейтинга «Лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий» нигериец Камару Усман указал на несколько факторов, которые повлияли на исход боя между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом за секунду до окончания поединка.

«Нельзя отрицать тот факт, что Джастину сломали нос. Это сыграло огромную роль в дальнейшем, потому что ты не можешь нормально дышать. Вдобавок ко всему надо учесть, что ему были нанесены два тычка в глаза. Имею в виду, что это были совершенно открытые тычки. Не думаю, что Макс делал это злонамеренно, однако они были нанесены. В совокупности эти факторы повлияли на исход боя», — приводит слова Камару портал MMAJunkie.