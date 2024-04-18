Царукян: не понимаю, почему все считают Махачева непобедимым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян дал комментарий по поводу действующего чемпиона промоушена россиянина Ислама Махачева.

«Я чувствую, что могу победить Ислама. Все считают его непобедимым. Я не понимаю почему.

Первый бой Ислама против Волкановски, Ислам выглядел плохо. Он не выглядел хорошо», — приводит слова Царукяна Championship Rounds.

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

Царукян – звезда дивизиона Хабиба. Уже ярче Махачева и Гэтжи: