Царукян рассказал, сколько он заработал за бой с Оливейрой

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о своём гонораре после турнира UFC 300.

«Правда ли, что за бой с Оливейрой я заработал $ 164 тыс.? Это неправда. Почти вдвое больше. Никто правду не пишет. Никто не знает, кто сколько зарабатывает. В предпоследнем бою я заработал больше, чем сейчас. Там же есть разные пункты в контракте – досрочно завершил бой, не досрочно», — приводит слова Царукяна РБК.

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.