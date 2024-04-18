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Прохазка: для меня имеет смысл только титульный бой

Прохазка: для меня имеет смысл только титульный бой
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Представитель Чехии Иржи Прохазка рассказал о своём желании провести титульный поединок.

«Хочу подраться за пояс. После моей победы на UFC 300 мне кажется, что сейчас для меня имеет смысл только титульный бой.

Я хотел бы вернуться как можно скорее. Если мне предложат бой с Алексом, я буду готов встретиться с ним через две недели на турнире в Бразилии», — приводит слова Прохазки BJ Penn.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил юбилейный турнир UFC 300. В рамках предварительного карда представитель Чехии Иржи Прохазка встретился с австрийцем Александаром Ракичем. Бой завершился победой Прохазки техническим нокаутом во втором раунде. Чех одержал 30-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

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