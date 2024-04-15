Прохазка: у меня есть ключи к победе над Перейрой

Представитель Чехии Иржи Прохазка высказался по поводу действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры.

«Я видел выступление Алекса. Это было потрясающе. Теперь я начинаю воспринимать его серьёзнее. Победа над Перейрой – то, чего я хочу добиться. А когда я чего-то хочу, то обязательно это получаю. Алекс знает это. Он понимает, что у меня есть ключи к победе в этом бою», — сказал Прохазка на YouTube-канале The Schmo.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил юбилейный турнир UFC 300. В рамках предварительного карда представитель Чехии Иржи Прохазка встретился с австрийцем Александаром Ракичем. Бой завершился победой Прохазки техническим нокаутом во втором раунде. Чех одержал 30-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.