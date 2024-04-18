«Его предупреждали». Аскрен назвал причину поражения Хилла в бою с Перейрой

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен высказался по поводу поражения Джамала Хилла в титульном поединке UFC с представителем Бразилии Алексом Перейрой.

«Я считаю, что Джамал Хилл был слишком самоуверен, говоря, что готов рубиться с Перейрой. Когда он бьёт людей, они падают, и это то, о чём Джамал Хилл должен был беспокоиться немного больше. Мне кажется, что он был слишком самоуверен. Мне кажется, что он не уделил должного внимания тому, как сильно Перейра бьёт.

Эго вмешивается в дела бойцов. Его предупреждали о том, что Перейра лучший боец в стойке и может его снести. А он думал, что всё обойдётся. В итоге мы все увидели, как он поймал стрелу», — сказал Аскрен на YouTube-канале Даниэля Кормье.