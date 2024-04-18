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Российский боксёр рассказал, как помогал Камбососу готовиться к бою с Ломаченко

Российский боксёр рассказал, как помогал Камбососу готовиться к бою с Ломаченко
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Многократный призёр чемпионатов России Артур Субханкулов в преддверии своего поединка с румыном Джеймсом Череджи (19-4, КО 7) рассказал, что он провёл тренировочный лагерь с Джорджем Камбососом.

«Я летал на спарринги к Джорджу Камбососу. Он пригласил меня в свой лагерь. Джордж готовится к бою с Василием Ломаченко. В общем, мы провели за месяц 60 раундов спаррингов. Я набрался необходимого опыта. Но по прилете были определённые нюансы с акклиматизацией. Только на седьмой день в Уфе я чувствовал себя на 95%, а до этого моё состояние было не самым лучшим — тяжело далась акклиматизация в обратную сторону. Но я очень рад, что мне удалось побывать в лагере такого чемпиона, поработать с ним. Это неоценимый опыт», — приводит слова Субханкулова Федерация бокса России.

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