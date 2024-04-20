Райан Гарсия: если бы я сегодня завершил карьеру, то прожил бы в достатке всю жизнь

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) заявил, что мог бы завершить карьеру уже сейчас, в возрасте 25 лет.

«Мне не нужно боксировать. Я боксирую, потому что мне это нравится, я настолько хорош в этом. Но мне не нужно этого делать. Если бы я сегодня завершил карьеру, то прожил бы в достатке всю оставшуюся жизнь.

Я просто хочу делать то, что хочет от меня всевышний, хочу исполнить его волю. Это единственное наследие, которое я оставлю здесь. Если я смогу это сделать, моё имя будет говорить само за себя, — приводит слова Гарсии издание GQ.

Райан Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.