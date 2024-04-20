Камбосос дал категоричный прогноз на бой Девин Хейни — Райан Гарсия

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос высказался о предстоящем поединке звёздных американцев Девина Хейни (31-0, 15 KO) и Райана Гарсии (24-1, 20 KO), который состоится 21 апреля в Нью-Йорке (США).

«Я не могу представить, что Гарсия победит в этом бою. Девин становится только лучше, думаю, это будет слишком для Райана. Сейчас это два разных бойца. Девин в отличной форме, а Райан говорит о том, кто убил Тупака Шакура. Он говорит о посторонних вещах, и это показывает настрой», — приводит слова Камбососа издание BoxingScene.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив австралийца Джорджа Камбососа. В декабре американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.