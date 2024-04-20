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Слащинин: Кудряшов может боксировать с Робутти одной рукой и нокаутировать

Слащинин: Кудряшов может боксировать с Робутти одной рукой и нокаутировать
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Чемпион Hardcore FC Тимур Слащинин высказался о предстоящем боксёрском поединке в тяжёлом весе между соотечественником Дмитрием Кудряшовым (26-6, 25 KO) и аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти (11-6, 8 KO).

Напомним, четырёхраундовый поединок бойцов состоится 26 апреля в Москве и возглавит шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Кудряшов нокаутирует Робутти, в этом нет никаких сомнений. Честно, при всём уважении… Думаю, что Дмитрий может боксировать одной рукой против такого соперника. В принципе, он сам это косвенно подтверждает, учитывая, что выходит после травмы и без особой подготовки. Но в любом случае буду рад, что наши боксёры продолжают побеждать иностранцев!» — сказал Слащинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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