Россиянин Муртазалиев заявил о готовности провести объединительный бой с Фундорой

Новый чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (22-0, 16 KO) заявил о готовности провести объединительный поединок с обладателем титулов WBC и WBO американцем Себастьяном Фундорой (21-1-1, 13 KO).

«В первую очередь я подрался бы с Себастьяном Фундорой. Мы в одной промоутерской компании. У него два пояса. Идеально. Но, скорее всего, ему предстоит обязательная защита. Вроде бы упоминали англичанина Джоша Келли. Как я понял, он должен с кем-то подраться в мае», — приводит слова Муртазалиева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Муртазалиев завоевал титул в начале апреля, нокаутировав в 11-м раунде немца Джека Кулькая.

Фундора впервые стал чемпионом мира в конце марта, одолев раздельным судейским решением австралийца Тима Цзю и нанеся ему первое поражение в карьере.