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Эксперт объяснил, почему угол Цзю должен был остановить бой с Фундорой

Эксперт объяснил, почему угол Цзю должен был остановить бой с Фундорой
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Бывший чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик Крис Алджиери считает, что команда австралийца Тима Цзю должна была снять его после рассечения в бою с американцем Себастьяном Фундорой.

«У Цзю возникли проблемы со зрением, третий и четвёртый раунды были довольно близкими, трудно сказать, кто их выиграл.

Если бы в конце четвёртого раунда его угол вмешался и сказал: «Эй, наш парень не видит, это слишком», — и остановил бой, а он бы это подтвердил, то в худшем для Цзю случае объявили бы ничью и он сохранил бы титул. Вы как минимум сохраняете титул, а как максимум покидаете ринг объединённым чемпионом», — сказал Алджиери в интервью ProBox TV.

Ранее Костя Цзю обратился к Тиму после его поражения от Фундоры.

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