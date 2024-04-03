Эксперт объяснил, почему угол Цзю должен был остановить бой с Фундорой

Бывший чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик Крис Алджиери считает, что команда австралийца Тима Цзю должна была снять его после рассечения в бою с американцем Себастьяном Фундорой.

«У Цзю возникли проблемы со зрением, третий и четвёртый раунды были довольно близкими, трудно сказать, кто их выиграл.

Если бы в конце четвёртого раунда его угол вмешался и сказал: «Эй, наш парень не видит, это слишком», — и остановил бой, а он бы это подтвердил, то в худшем для Цзю случае объявили бы ничью и он сохранил бы титул. Вы как минимум сохраняете титул, а как максимум покидаете ринг объединённым чемпионом», — сказал Алджиери в интервью ProBox TV.

Ранее Костя Цзю обратился к Тиму после его поражения от Фундоры.