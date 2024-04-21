Артур Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA

В субботу, 20 апреля, в Уфе прошёл турнир «Ночь чемпионов IBA». В главном бою шоу многократный призёр чемпионатов России Артур Субханкулов (6-0, КО 4) единогласным решением судей победил румына Джеймса Череджи (19-4, КО 7) и завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

В пятом раунде боксёру из Румынии был отсчитан нокдаун. Напомним, что Субханкулов готовился к этому противостоянию в Австралии в лагере экс-чемпиона WBA, WBO, IBF в лёгком весе Джорджа Камбососа.

— Сейчас меня переполняют эмоции, — сказал Артур Субханкулов. — Я смог завоевать пояс при своих болельщиках. Хотя бой дался мне тяжело. Возможно, сказывался длительный простой, а также акклиматизация. Думал, что в поединке мне будет легче. Хотелось бы провести бой более ярко, но все равно получилось неплохо. Самое важное – победа. Сейчас на моём плече главный титул в моей карьере. Да, я готовился в лагере Камбососа. Думаю, эти тренировки мне помогли, но повторюсь – было тяжеловато из-за акклиматизации.

Чемпион России-2022, участник чемпионата мира-2023 и обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг Павел Сосулин (8-0, КО 3) единогласным решением судей победил Улугбека Собирова (14-3, КО 8) из Таджикистана.

— У меня была серьёзная оппозиция, — заявил Павел Сосулин. — Хочу поблагодарить соперника за то, что вышел на коротком уведомлении и дал такой конкурентный поединок. Я давно хотел побоксировать с такой оппозицией, проверить себя. Мои мысли, когда соперника моментами вело? Думал о том, что нужно действовать грамотно и не кидаться. В боксе все может измениться в одну секунду. В боксе надо действовать с холодной головой и горячим сердцем.

Также в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Уфе россиянин Данис Габдрафиков (3-0, КО 1) единогласным решением в 6-раундовом рейтинговом поединке в весе до 67 кг единогласным решением судей одолел бронзового призёра чемпионата мира-2019 и двукратного чемпиона Азии Бобо-Усмона Батурова (3-0-1) из Узбекистана.