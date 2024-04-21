«Он застал меня врасплох». Хейни — о поражении в бою с Гасрией

Чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) высказался о своём поражении в бою с Райаном Гарсией.

«Я разочарован своим выступлением. Он застал меня врасплох. Мы готовились к этому. Но я попал туда и заснул», — сказал Хейни после боя.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.