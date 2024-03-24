Девин Хейни считает, что Фрэнк Мартин не одолеет Джервонту Дэвиса

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Девин Хейни высказался о возможном поединке непобеждённого (18-0, 12 KO) Фрэнка Мартина с чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO). По слухам, их бой пройдёт в конце весны или в начале лета этого года.

«Я думаю, что Дэвис его побьёт. Мы не видели Фрэнка Мартина на самом высоком, элитном уровне. Я не говорю, что он не элитный боец. Мы просто не видели.

Думаю ли я, что Мартин собирается лечь в этом бою? Нет. Я думаю, он попытается дать достойный бой, он будет сопротивляться. Но у Дэвиса есть умение и опыт, и он победит», — приводит слова Девина Хейни Boxing News 24.

У Фрэнка Мартина были проблемы в его последнем бою против Артёма Арутюняна в июле прошлого года. Он одержал победу решением судей в 12-раундовом поединке, уступая в первых восьми раундах.