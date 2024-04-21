Гарсия: я над всеми потешался, а затем побил парня из рейтинга P4P, умора

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия прокомментировал свою победу над соотечественником Девином Хейни, поединок с которым состоялся сегодня, 21 апреля, в Нью-Йорке (США).

«Я знаю, почему люди так злятся. Представьте, просто представьте себе парня, который не перестаёт потешаться. Он побеждает бойца из рейтинга P4P, а затем тусуется. Просто умора», — написал Гарсия в соцсети X (ранее Twitter).

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.