Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Дорога на UFC 302». Махачев показал фото с Хабибом на мотоцикле

«Дорога на UFC 302». Махачев показал фото с Хабибом на мотоцикле
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото со своими приятелями: экс-чемпионом UFC в том же весе Хабибом Нурмагомедовым и известным бойцом ММА Исламом Мамедовым.

«Дорога в Нью-Джерси. UFC 302», — говорится в подписи к фото.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, на турнире UFC 302 Махачев проведёт поединок с представителем США Дастином Порье. Спортивное мероприятие состоится 1 июня. На счету Ислама в ММА 25 побед при одном поражении. Отметим, что Хабиб побеждал Порье. Бойцы встречались в сентябре 2019 года. Нурмагомедов победил соперника сабмишеном в третьем раунде.

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов сыграли в регбол:

Материалы по теме
Чендлер дал совет Дастину Порье на бой с Исламом Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android