«Дорога на UFC 302». Махачев показал фото с Хабибом на мотоцикле

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото со своими приятелями: экс-чемпионом UFC в том же весе Хабибом Нурмагомедовым и известным бойцом ММА Исламом Мамедовым.

«Дорога в Нью-Джерси. UFC 302», — говорится в подписи к фото.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, на турнире UFC 302 Махачев проведёт поединок с представителем США Дастином Порье. Спортивное мероприятие состоится 1 июня. На счету Ислама в ММА 25 побед при одном поражении. Отметим, что Хабиб побеждал Порье. Бойцы встречались в сентябре 2019 года. Нурмагомедов победил соперника сабмишеном в третьем раунде.

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