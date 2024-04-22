Али Багов напомнил слова отца Хабиба про самое важное в подготовке для чемпионских раундов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Али Багов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратил внимание подписчиков на важность слов, которые однажды произнёс отец экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап Нурмагомедов.

«Абдулманап Нурмагомедов – о чемпионских раундах: «На первом месте должна быть горная подготовка выше 1500 метров над уровнем моря. На втором месте – плавание», — говорится в сообщении Багова.

Абдулманап был также тренером Хабиба. Прославленный специалист ушёл из жизни летом 2020 года.

Ранее чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев показал фото с Хабибом и Исламом Мамедовым перед турниром UFC 302.

В Дагестане нарисовали граффити в честь Хабиба и его отца: