Boxing Kingdom: Гарсия выиграл $ 12 млн благодаря ставке на свою победу в бою с Хейни

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия выиграл $ 12 млн благодаря тому, что сделал ставку на $ 2 млн на свою победу в поединке с соотечественником Девином Хейни. Об этом информирует Boxing Kingdom в социальных сетях. Название букмекерской конторы не раскрывается.

Напомним, бой между Гарсией и Хейни состоялся в ночь с 20 на 21 апреля мск в Нью-Йорке (США). Райан одолел соперника судейским решением. Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав представителя Великобритании Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях Джервонте Дэвису.

Хейни и Гарсия устроили потасовку после анонса их боя: