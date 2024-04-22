Райан Гарсия — после победы в бою с Хейни: у меня нет ничего, ни жены, ни девушки

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия после победы в поединке с соотечественником Девином Хейни разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что в настоящий момент у него нет девушки.
«Ни жены, ни девушки. После того как я победил, у меня нет ничего», — написал Гарсия.
Поединок Гарсии и Хейни проходил в ночь с 20 на 21 апреля мск в Нью-Йорке. Райан победил оппонента решением большинства судей. Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях Джервонте Дэвису.
Хейни и Гарсия устроили потасовку после анонса их боя: